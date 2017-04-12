Battalgazi Belediyesi tarafından ilçe genelinde sürdürülen hizmetler kapsamında Yıldıztepe Mahallesinde sıcak asfalt çalışması yapıldı. Yıldıztepe Mahalle Muhtarı Bayram Alışık, Battalgazi Belediyesinin Yıldıztepe Mahallesi'nde önemli hizmetler yaptığını söyledi.



Battalgazi Belediyesi ilçe genelinde kaldırım, yol ve asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yıldıztepe Mahallesinde sıcak asfalt çalışması yapıldı. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın 'Battalgazi ilçesinde asfaltsız yol kalmayacak' ifadesiyle belirttiği hedef doğrultusunda çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yıldıztepe Mahallesinde daha önce astığı imar yolunu asfaltladı. Yıldıztepe Mahalle Muhtarı Bayram Alışık, yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ben buradan öncelikle Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten Selahattin başkan, sadece Yıldıztepe Mahallesi için değil, gecesini gündüzüne katan bir başkanımız, düzenli, programlı çalışan bir başkanımız. Geçen bizim mahalleyi ziyaretlerinde ben kendilerine asfaltlanması gereken sokaklarımız ile ilgili bilgi arz etmiştim. Buna binaen bu sokağımızı gelip yaptılar. Bundan dolayı Selahattin Başkanımıza teşekkür ediyorum. Öncesinde bizim mahallelerimizde doğru dürüst yol yoktu. Burası da yeni açılan yollarımızdan bir tanesi. Özellikle de burası minibüslerin kullandığı bir yoldu ve güzergahtı. Sıkıntılı bir sokağımızdı. Sağ olsun başkanımız asfaltı yaptılar ve kullanıma hazır hale getirdiler. Vatandaşlarımızın ulaşımı daha kolay hale getirildi. Yapılan hizmetler her zaman güzeldir. Biz hizmetlerin devamını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - MALATYA