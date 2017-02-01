Yıldıztepe Kayak Merkezi En Yoğun Sezonunu Yaşıyor

Türkiye'nin önemli kayak merkezleri arasında yer alan Çankırı Ilgaz Yıldıztepe Kayak Merkezi, bu sene kayak severlerden yoğun ilgi görüyor. Ilgaz Tüneli'nin açılması ile cazibesi artan Yıldıztepe, Türkiye'de otoyola en yakın (3 km) kayak merkezi olması nedeniyle dikkatleri üzerine çekiyor.



Çankırı Valisi Mesut Köse'nin, bölgedeki pist güvenliğinin arttırılması, piknik alanının kayakçıları rahatsız etmeyecek şekilde yeniden planlanması, yeni kızak pisti ve büfe yapım çalışmalarının ivedilikle tamamlatılması, alana giriş ve çıkışta sorun olmaması için bölgeye ring sistemi ve otopark oluşturulması, seyyar tuvalet ve çöp konteyneri konulması yönündeki talimatları neticesinde Yıldıztepe'ye gelen konukların, bölgeden en iyi şekilde hizmet almalarını sağlıyor.



Ilgaz Kaymakamlığı, Ilgaz Belediye Başkanlığı ile Yıldıztepe'de hizmetlerin aksamaması için hummalı bir şekilde çalışma yürütüyor. Öte yandan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü de turizm bölgesini sürekli olarak denetliyor.



Kayak öğretmenleri, kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde kayak sporlarının Nisan ayına kadar sürebileceğini ifade ediyorlar. - ÇANKIRI