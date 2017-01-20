Yıldıztepe'deki Otellerin Yüzde 80'i Doldu

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Yıldıztepe'deki otellerde yarıyıl tatili öncesinde doluluk oranının yüzde 80'lere ulaştığı bildirildi.



Türkiye'nin önde gelen kayak merkezlerinden Yıldıztepe, yarıyıl tatili öncesi yoğun ilgi görüyor. Ilgaz Dağı eteklerindeki Yıldıztepe Kayak Merkezi, sezon boyunca İstanbul, Ankara, Amasya, Çorum, Samsun, Kastamonu, Sinop ve Çankırı başta olmak üzere birçok ilden kayak severi ağırlıyor.



Çankırı Kayak Antrenörleri Derneği Başkanı Mehmet Emin Yelken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede kar kalınlığının 130 santimetreye ulaştığını söyledi. Sezonun çok iyi başladığını kaydeden Yelken, "Sezonun erken başlaması kayak severleri ve işletmecileri sevindirdi. Yeni yılda yoğunluk oldukça iyiydi. Aynı ilgiyi yarıyıl tatilinde de bekliyoruz. Şu ana kadarki duruma bakarsak Yıldıztepe güzel bir sezon geçiriyor." dedi.



Yarı yıl tatili öncesinde bölgedeki hazırlıkların büyük oranda tamamlandığını anlatan Yelken, "Kayak severler burada çok güzel bir tatil geçirebilir. Telesiyejimiz çam ağaçları arasında dolaşırken turistler doğanın güzelliklerini yakından görme fırsatı bulabilirler. İki pistimizde de hem acemi hem de profesyoneller için çok rahat bir şekilde kayak yapılabilir. İsteyen kızakla da kayabilir. Doğal güzellikler içerisinde dolu dolu bir tatil geçirmek isteyenleri Yıldıztepe'ye bekliyoruz." diye konuştu.



Yelken, bölgedeki otellerin doluluk oranının yüzde 80'lere ulaştığını dile getirerek, otellerin, hafta sonundan itibaren tamamen dolmasını beklediklerini ifade etti.