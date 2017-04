Yıldızların okulundan ilk Türk!

Devlet üniversitesi olduğu için de çok gözde ve geleceğin yıldızlarının ilk tercihi. Bu nedenle yabancı öğrenci sayısı neredeyse yok denecek kadar az.

Liseyi Ankara'da bitiren Yasemin Eti, işte böyle zorlu bir seçme sürecinin sonucunda 2000 kişi arasından ilk 16'ya girerek okula başlıyor ve 4 yıl sonunda bölümü birincilikle bitiriyor. Yasemin'in bu başarısının ardında henüz on beş yaşındayken verdiği oyunculuk okuma kararı yatıyor.

Yasemin'in bu başarısının tesadüf olmadığı okul sonrası yaşamında da kendini gösteriyor. SUNY Purchase'te oyunculuk bölümünü birincilik ile bitirdikten hemen sonra Chamber Theatre Productions isimli tiyatro şirketinin ulusal turnesinde is buluyor. Amerika'yı sekiz kişilik bir kadro ile beş ay boyu gezen grup, büyük tiyatrolarda 2000 kişilik seyircilere kısa öyküler sergiliyorlar. 40 yıldan fazladır yapılan bu turnede de yine ilk Türk Yasemin. Başrolü diğer dört oyuncu ile paylasan Yasemin, turneden döndükten sonra American Theatre of Actors yönetmeliğinde Shakespeare'in Üçüncü Richard oyununda bir kere daha başrole seçiliyor. Leydi Anne rolüyle Mayıs ayında seyircilerin karşısına çıkacak Yasemin bu derece önemli bir karakteri dünyanın tiyatro merkezi olan New York'ta oynamaktan büyük gurur duyduğunu belirtiyor.

Shakespeare oyunlarında başrol oynamaya devam edecek olan Yasemin, Temmuz ve Ağustos ayında Woodstock Shakespeare Festivali'nde Venedik Taciri oyununda bir kez daha başrolde görülecek.

Yasemin Eti, Tiyatroda Yükselen Trendler anlatırken şunların altını çiziyor "Geçtiğimiz yıllara göre oyunlar çok daha politik, günümüz dünyasında yaşanan sorunlar sahneye yansıyor. Politik gelişmelere bağlı olarak göç, toplumsal cinsiyet ayrımcılığı, ırkçılık, mülteciler, Ortadoğu'daki gelişmeler ile ilgili oyunlar çok rağbet görüyor. Amerika'nın şu an karşı karşıya kaldığı siyasi gelişmeler şimdiden sanatta göze çarpmaya başladı. Şu günlerde siyaset ve politika ile ilgili bir çok oyun yazılıyor."

Bir gün Türkiye'de de oyunculuk yapabilmek istiyor Yasemin. Hayali, gelecekte kendi ülkesinde bir tiyatro açmak ve Amerika'da turnede yaptığı gibi, hiç tiyatro deneyimlememiş çocukları, toplumları, tiyatro ile buluşturmak.

Yasemin Eti Quote'lar:

"Tiyatronun rolü insanı insana anlatmaktır bence. Tiyatronun rolü insana sorgulamadığı değerleri, kuralları, prensipleri sorgulatmaktır. Tiyatronun rolü, aynı Shakespeare'in Hamlet'te söylediği gibi, insanlığa ayna tutmaktır."

"Evetten çok hayırın olduğu bir meslek. Yılmamak, kendine güvenini, sanata olan sevgini kaybetmemek büyük güç, direnç gerektiriyor."

"Bazı oyunları izlerken karakterlerle o kadar özdeşleşiyorum ki, o an onların hikayesini dinlerken sanki dertlerime deva buluyorum. Bunun aynısını seyirciye yapabileceğimi düşünmek bana mutluluk veriyor. Sanatımla insanlara yardımcı olabilme fikri beni bu yolda devam ettiriyor."