Yıldızlar Topluluğu konseri 11 Nisan'da CRR'de gerçekleşecek.



21. yüzyılın ilk çeyreğini yaşadığımız bu günlerde, hür sanatını dünyanın dört bir diyarına kabul ettirmiş genç ve hatta artık ikinci kuşak Türk sanatçıları, neredeyse her gün dünyanın bir başka tanınmış salonunda, belki de tanınmış bir orkestra şefi ya da orkestrası eşliğinde veya bünyesinde konserler veriyorlar. Kayıtları uluslararası arenada son derece saygın ödüllere layık görülürken çoğu kendilerine sipariş edilen bestelerini seslendirmek için de tanınmış solistler ve orkestralar adeta sırada bekliyorlar. İşte bu konser, Cumhuriyet'imizin kararıyla yurt dışına gönderilerek Türk sanatçısına kapı açan Adnan Saygun, Ulvi Cemal Erkin, Hasan Ferit Alnar, Necil Kazım Akses, Suna Kan, İdil Biret gibi sanatçılarımızın ayak izlerini takip edip gittikleri yerlerde Almanya Deutsche Oper, Frankfurt Operası, Hamburg Operası, Münih Filarmoni, Berlin Filarmoni, Kuzey Almanya Radyo Orkestrası, Komische Oper, Nürnberg Operası, Leipzig Gewandhaus, Schleswig Holstein Operası, Stuttgart Radyo Senfoni, Bayerische Rudfunks, Avusturya Viyana Geleneksel Devlet Orkestrası, Belçika Filarmoni, İngiltere BBC Filarmoni, Londra Filarmoni, Fransa Aulnay sous bois Harmonie Orchestra, İsviçre Suisse Romande, Amerika Philadelphia Orchestra, Seattle Symphony Orchestra gibi en önde gelen toplulukların değişmez yapı taşları olan Türk Sanat Yıldızları'nın bir araya geldiği şölendir.



Şef: Gürer Aykal



Solist: Sania Cheong



Program:



L.v. Beethoven Keman Konçertosu, Re Majör, Op. 61



L.v. Beethoven Senfoni No. 4, Si Majör, Op. 60



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : CRR Konser Salonu



Mekan Adresi : Darülbedayi Cad.



Başlangıç Saati : 11.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 11.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Yıldızlar Topluluğu



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır