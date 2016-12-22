TÜMÜ
Haberler Search
Yıldızlar Şehitler Için Ter Döktü

Yıldızlar Şehitler Için Ter Döktü

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Maçtan görüntüler İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde, Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı öncülüğünde "teröre karşı ortak duruş sergilemek" amacıyla Vodafone Arena'da "şehitlere saygı maçı" düzenlendi.

Yıldızlar Şehitler Için Ter Döktü

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Maçtan görüntüler
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde, Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı öncülüğünde "teröre karşı ortak duruş sergilemek" amacıyla Vodafone Arena'da "şehitlere saygı maçı" düzenlendi.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

6
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads