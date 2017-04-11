Yıldızlar Puanlı Atletizm Müsabakaları Sona Erdi

Ağrı'da Okul Sporları Yıldızlar kız-erkek puanlı Atletizm müsabakaları tamamlandı.

Şehir stadyumunda gerçekleştirilen yarışlara, çok sayıda okuldan öğrenciler katılırken, yarışların coşkulu bir şekilde geçti. Yaklaşık 70 sporcunun mücadele ettiği yarışmalarda sporcular; 100 metre, 200 metre, 400 metre, 800 metre, bin 500 metre, 110 metre engelli, gülle atma, cirit atma, disk atma, uzun atlama, üç adım atlama ve yüksek atlama gibi kategorilerde yarıştı. En iyi puanı alıp dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele veren sporcular kadar antrenörlerde büyük heyecan yaşadı.

Dereceye giren okul takımları ve ferdi sporculara madalyaları ve kupaları, Spor Şube Müdürü Cemil Budak, Hamur Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Yusuf Öner ve beden eğitimi öğretmenleri tarafından takdim edildi.

