Yıldızlar Karması Stada Geldi

Geliri şehit ve gazilere bağışlanacak 'Şehitlere Saygı' maçında forma giyecek futbolcular Vodafone Arena'ya giriş yaptı.



Yaşanan terör olaylarına karşı futbol ailesinin birlik olduğu ve geliri şehit aileleri ile gazi ailelerine bağışlanacak 'Şehitlere Saygı' karşılaşmasında forma giyecek futbolcular Vodafone Arena'ya giriş yaptı. - İSTANBUL