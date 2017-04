Yıldızlar Kadrosu "Osmanlı Subayı"nda!

MICHIEL HUISMAN (Harley and The Davidsons, The Age of Adaline, Game of Thrones), HERA HILMAR (Anna Karenina, Da Vinci's Demons), JOSH HARTNETT (Penny Dreadful, Black Hawk Down, Pearl Harbor) ve Oscar ödüllü SIR BEN KINGSLEY (Gandhi, Schindler'in Listesi )'in yer aldığı filmin Türk starları ise HALUK BİLGİNER ve SELÇUK YÖNTEM!

Filmin kamera arkasında da sinema dünyasının dünyaca ünlü isimleri yer alıyor. Yönetmen koltuğunda JOSEPH RUBEN (Sleeping With The Enemy, The Forgotten)'in oturduğu "OSMANLI SUBAYI"nın görüntü yönetmeni DANIEL ARANYO, senaryo yazarı JEFF STOCKWELL (Bridge to Terabitha,The Dangerous Lives of Altar Boys), müzik GEOFF ZANELLI ( Karayip Korsanları ). Filmin yapımcısı ise STEPHEN JOEL BROWN (The Fugitive, Outbreak, Se7en, Şeytanın Avukatı).

Dünya sinemasının önemli isimlerini buluşturan film, abisinin anısını yaşatmak için tıp eğitimi alarak hemşire olan Lillie ( Hera Hilmar )'nin hikayesi.

İlk Türk – Amerikan ortak yapımı Hollywood filmi olan ve Amerika'da Ermeni Lobisi'nin protestolarına maruz kalan "OSMANLI SUBAYI" 1914 yılında, 1. Dünya Savaşı'nın başında, Doğu Anadolu'da geçiyor.

Lillie ( Hera Hilmar) Jude ( Josh Hartnett ) ile tanışıp, 60 gün süren zorlu bir yolculuk ile önce İstanbul'a ardından Doğu Anadolu'ya gider. Melih Paşa ( Selçuk Yöntem ) onu İstanbul'dan yanında Türk Subay İsmail ( Michiel Huisman ) ile birlikte Doğu'ya yollar. Yardım götürdüğü hastanenin Başhekimi Woodruff (Sir Ben Kingsley ) hastanenin de bulundukları coğrafyanın da bir kadına uygun olmadığını, geri dönmesini söyler. Komutan Halil Bey ( Haluk Bilginer)'in de farklı bir gerekçeyle Lillie'nin kalmasına itirazı vardır. Ancak genç kadın tüm itirazlara rağmen savaşın eşiğindeki bölgede ve iki aşk arasında kalacaktır.

Rusların bölgeyi işgale başlaması ve Ermeni çetelerin ayaklanmaları ile herkesin hayatı alt üst olacaktır.