Yıldızlar Halterde Tolga Bakıcı Koparmada Dünya İkincisi

Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda 85 kiloda yarışan Tolga Bakıcı koparmada dünya ikincisi oldu.



Tayland'ın Bangkok kentinde devam eden Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda 85 kiloda yarışan Tolga Bakıcı koparmada Dünya ikincisi oldu. Tolga Bakıcı, koparmada 139 kiloyla gümüş, silkmede 162 kiloyla 9. ve toplamda ise 301 kiloyla 4. olmuştu. Aynı kiloda yarışan Mehmet Avcıl ise, koparmada 130 kilo ile 9., silkmede 160 kiloyla 10., toplamda ise 290 kiloyla 11. oldu.



Bayanlar 75 kiloda yarışan Dilara Narin koparmada 79 kilo ile 13., silkmede 103 kilo ile 6. toplamda ise 182 kilo ile 9. oldu.



Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası yarın yapılacak +94 kg grubunda yarışacak Yıldıray Kaplan ile sona erecek. 6. günün sonunda toplam madalya sayımız 2 altın 2 gümüş 3 bronz olmuştur. - İSTANBUL