Bursa Kent Müzesi, 'Yıldızlar Efsanelerle Buluşuyor' programında, Bursaspor'un efsane futbolcuları Sinan Bür, Vahit Doğan ve Feridun Özdiker'i ağırladı.



Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Müzesi ve Bursaspor Futbol Akademisi'nin ortaklaşa düzenlediği 'Yıldızlar Efsanelerle Buluşuyor' programı devam ediyor. İlk hafta kaptan Mesut Şen'in konuk olduğu söyleşi programında bu kez Bursaspor Futbol Akademisi'nin U19 - U 21 takımlarının sporcuları, efsane futbolcular Sinan Bür, Vahit Doğan ve Feridun Özdiker ile bir araya geldi. Bursa Kent Müzesi etkinlik salonunda gerçekleştirilen ve moderatörlüğünü araştırmacı gazeteci yazar İsmail Kemankaş'ın yaptığı söyleşide, efsane oyuncular gençlere tecrübelerini aktardı. Genç yıldızlar ise sporculara futbol hayatlarına dair sorular sordu. - BURSA