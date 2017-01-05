Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Müzesi ve Bursaspor Futbol Akademisi'nin işbirliği ile hazırlanan 'Yıldızlar Efsanelerle Buluşuyor' programının ilk etkinliğinde, Bursaspor U19 – U 21 takımlarının sporcuları, efsane kaptan Mesut Şen ile bir araya geldi.

Bursa Kent Müzesi etkinlik salonundaki buluşmadan önce genç futbolcular, Bursa futbolu 105 yaşında sergisini ilgiyle gezdiler. Ardından gerçekleşen söyleşide efsane kaptan Mesut Şen, profesyonelliğinin ilk yıllarını ve ilginç yaşam hikayesini anlattı. Genç yıldızlar da Şen'e, futbol ve hayatına dair sorular sorarak gelecekleri hakkında fikir sahibi oldular. Etkinlikte ayrıca, Mesut Şen'in yanı sıra Müfit Gürsu ve rahmetli Ersel Altıparmak'ın futbol yılları hakkında da anılar tazelendi.