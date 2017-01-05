Bursa Kent Müzesi, Bursaspor U19-U 21 takımlarının sporcularını efsane kaptan Mesut Şen ile bir araya geldi.



Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Müzesi ve Bursaspor Futbol Akademisi'nin işbirliği ile hazırlanan 'Yıldızlar Efsanelerle Buluşuyor' programının ilki yapıldı. Bursaspor U19 - U 21 takımlarının sporcuları, efsane kaptan Mesut Şen ile bir araya geldi. Genç futbolcular, "Bursa futbolu 105 yaşında" adlı sergiyi gezdi. Ardından efsane kaptan Mesut Şen, profesyonelliğinin ilk yıllarını anlattı. Genç yıldızlar, Şen'e futbol ve hayatına dair sorular sorarak, gelecekleri hakkında fikir sahibi oldu. Mesut Şen'in yanı sıra Müfit Gürsu ve rahmetli Ersel Altıparmak'ın futbol yılları hakkında da hatıralar tazelendi. - BURSA