Yıldızlar Demet Akalın İçin Buluştu

23 Nisan'da dünyaya gelen Demet Akalın'ın 45'inci doğum günü için sevdikleri sürpriz yapmaya devam ediyor.

DEMET İÇİN BİR ARAYA GELDİLER

Son sürpriz ise en büyüğü oldu. Akalın'ın her biri kendi çapında bir yıldız olan arkadaşları, ünlü poçu için bir araya gelip, arkadaşlarının doğum gününü kutladı. Doğum günü partisine "Seda Sayan, Saba Tümer, Safiye Soyman, Faik Öztürk, Fatih Ürek, Kerimcan Durmaz" ve daha bir çok ünlü isim katıldı.





