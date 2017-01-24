Yıldızlar Basketbol Müsabakaları Tamamlandı

Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından koordine edilen 2016-2017 eğitim öğretim yılı Okullararası Yıldız Kız-Erkek Basketbol Turnuvası tamamlandı.



Lig usulü yapılan Okullarası Yıldız Kız-Erkek Basketbol Müsabakalarında erkekler kategorisinde 16 okul takımı, kızlar kategorisinde 4 okul takımı mücadele etti. 29 Kasım 2016 tarihinde başlayan ve 17 Ocak 2017 tarihinde tamamlanan Okullararası Yıldız Erkek Basketbol Turnuvası, Atatürk Spor Salonunda Özel TED Ege Orta Okulu ile İncirliova Bahçeşehir Koleji arasında oynanan final müsabakasında, TED Ege Kolejinin İncirliova Bahçeşehir Kolejini 48 - 46 mağlup etmesiyle sonuçlandı.



2016 - 2017 Eğitim Öğretim Yılı Okullarası Yıldız Erkekler Basketbol İl Birincisi Özel TED Ege Orta Okulu, 2'nci İncirliova Bahçeşehir Koleji, 3'üncü Özel Söke Amerikan Kültür Orta Okulu ve 4'üncü Özel Başak Orta Okulu oldu.



Kızların Şampiyonu Özel Nazilli Doğa Orta Okulu



03 Ocak 2017 tarihinde başlayan ve 17 Ocak 2017 tarihinde tamamlanan 2016 - 2017 Eğitim Öğretim Yılı Okullarası Yıldız Kızlar Basketbol Turnuvasında İl Birincisi Özel Nazilli Doğa Ortaokulu, 2'nci Kuşadası Ü.Naci Akdoğan Orta Okulu, 3'üncü Karacasu Geyre Orta Okulu ve 4'üncü Söke Amerikan Kültür Ortaokulu oldu.



Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından derece elde eden takımlara kupa, başarı belgesi ve sporculara da madalya takdim edildi. Özel TED Ege Orta Okulu ile Özel Nazilli Doğa Orta Okulu 24 - 27 Şubat 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek grup müsabakalarında Aydın'ı temsil edecek. - AYDIN