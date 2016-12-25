Yıldızı Parlayan Oyuncu Dilan Çiçek Deniz Kimdir?

2014 yılı Miss Turkey ikincisi, Bodrum Masalı'nın 'Su Ergüven'i, Altın Kelebek 2016'nın Yıldızı Parlayan Oyuncusu seçilen Dilan Çiçek Deniz kimdir? Kaç yaşındadır ve aslen nerelidir? Oyuncu ve modelin kariyeri nasıl başladı? Hangi projelerde yer aldı? Kendisinden 15 yaş büyük sevgilisi kimdir? Ünlü oyuncunun hayatına dair bilinmeyen detaylar haberimizde.

DİLAN ÇİÇEK DENİZ NERELİDİR? KAÇ YAŞINDADIR?

Genç oyuncu, 1995 yılında Sivas'da doğmuş, Antalya'da büyümüştür.

AİLESİ KİMDİR? ANNESİ BABASI AYRI MI?

Babasının adı Orhan Deniz, sınıf öğretmenidir. Annesinin adı Hale Temizyürek ise edebiyat öğretmenidir. Henüz kızları 8 yaşındayken ayrılmışlardı. Kızının velayetini alan ise anne Hale Temizyürek oldu. Annesi için, "Annem hippi. Erken emekli oldu. Hızması vardır, kafası bayağı farklı çalışır. Arkadaşım gibidir. Mesela Likya'yı tek başına sırtında bir kamp çantasıyla yürüyen bir kadındır." diyen Çiçek, babasını ise şöyle tanımladı: "O 56 yaşında. Antalya'da 'Asi Yaban Keçileri' diye bir yürüyüş grubu var. Her hafta Antalya'da bir dağa tırmanıyorlar. Günde 17 kilometre yürüyorlar."

KARİYERİNE KAÇ YAŞINDA BAŞLADI? GENÇ YAŞINA RAĞMEN NASIL BAŞARI YAKALADI?

Ailesinin küçük yaşlarda çalışmasına karşı çıktığı belirten Dilan Çiçek Deniz, kendisine "Önce okulunu bitir" dediklerini ifade ediyor. 'Ama başlarını yiye yiye bir ajansa kaydoldum.' diyen oyuncu, 14 yaşımda podyum koreografileri yazıyordu. 15 yaşında öğretmeninin yönlendirmesiyle belediye konservatuvarına girdi. Üç sene tiyatrolarda rol aldı.

HANGİ OKULLARDA OKUDU?

17 yaşındayken Liseler arası Tiyatro Yarışması'na katılıp oyunculuk ödülü aldı. Ege Üniversitesinde Turizm Rehberliği okurken asıl istediği bölümün karşılaştırmalı edebiyat olduğuna karar vererek sınavlara tekrar girip karşılaştırmalı Edebiyat bölümüne geçiş yapmıştır. Bilgi Üniversitesi'nde okumaktadır.

15 YAŞINDA KİTAP ÇIKARDI

Oyuncu 15 yaşında "Güneşi Annem Sanırdım" adında şiir kitabı çıkarmıştır. "Kendimi çocukluğumdan beri ruhen olgun hissediyordum." diyen oyuncu, ilk şiir kitabını dokuz yaşımda yazdığını anlatıyor. Tenis, basketbol, voleybol, piyano, gitar, karate de bildiğini söylüyor.

MISS TURKEY İKİNCİSİ OLDU

Modellik de yapan Dilan Çiçek Deniz, 2014 yılında Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasına katılmış ve 2. Olmuştur. 2015 yılında Miami'de düzenlenen Kainat güzellik yarışmasında ülkemizi temsil etti.

DİLAN ÇİÇEK DENİZ'İN ROL ALDIĞI DİZİLER VE ROLLERİ

- İlk rolü 2015'de Star TV'de yayınlanan "Tatlı Küçük Yalancılar" dizisindeki 'Ebru' karakteridir. Dizide Bensu Soral, Şükrü Özyıldız, Alperen Duymaz, Beste Kökdemir, Büşra Develi, Burak Deniz ile birlikte oynadılar. Fakat dizi düşük reytinglerden dolayı 3 Ekim 2015 tarihinde 13 bölüm sonra final yapmıştır.

- 2015 yılında yayınlanmakta olan "Güneşin Kızları" dizisine dahil oldu. Dizinin başrollerinde Evrim Alasya, Emre Kınay, Hande Erçel, Burcu Özberk, Berk Atan ve Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı, yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği "Güneşin Kızları" dizisinde, 'Elif' karakterine hayat verdi.

- 2016 yılında "Bodrum Masalı" adlı dizide başrol oynamaktadır.Dizinin diğer başrollerinde ise Timuçin Esen, Şevval Sam, Murat Aygen, Alperen Duymaz ve Hilmi Cem İntepe paylaşmaktadır.

2016 PANTENE ALTIN KELEBEK ÖDÜLÜ SAHİBİ OLDU

Oyuncu aynı zamanda 2016 yılında Pantene Altın Kelebek ödülünde yıldızı parlayan ödülüne layık görülmüştür. Genç oyuncu ödül ile ilgili olarak, "Kariyer anlamında büyük adımlar attığım bir sene oldu. 'Bodrum Masalı'nın sevilerek izlenmesi, 'Altın Kelebek' ödülü, 2016'yı çok özel hatırlamamı sağlayacak." açıklamasını yapmıştı.

DİLAN ÇİÇEK DENİZ'İN SEVGİLİSİ KİMDİR?

Bir yıldır kendisinden 15 yaş büyük Okan Can Yantır ile birliktedir. Sevgilisi ile arasındaki yaş farkı hakkında konuşan Deniz, "Başlarda problem olur diye düşündüm ama kafamı o kadar açtı ve hayata farklı pencereden bakmamı sağladı ki mutluyum." dedi.