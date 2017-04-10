Yıldızeli Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Genel Kurulu

Yıldızeli Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifinin 2016 yılı olağan genel kurulu yapıldı.



Sivas Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi ve Bölge Birliği Başkanı Yüksel Demirgil, toplantıda yaptığı konuşmada, esnaf ve sanatkarlara bölge birliği aracılığıyla ilçelerde de düşük faizli kredi imkanı sağlandığını söyledi.



Kooperatif kredilerinin yüzde 50'sinin hazine tarafından karşılandığını, yüzde 50'lik kısmı da krediyi kullanan esnafların ödediğini belirten Demirgil, "Yıllık kredi faiz oranlarımız yüzde 4, bir yılı aşan kredilerde yıllık faiz oranımız yüzde 5 olarak uygulanmaktadır. Bu faiz oranları ile kredi kullandırılan Türkiye'de başka bir kurum ya da kuruluş bulunmamaktadır." dedi.



Yıldızeli Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Yusuf Eldemir kooperatifin faaliyetleri ve çalışmaları ile ilgili olarak üyelere bilgi aktarırken, yönetim kurulu bilanço ve gelir-gider tablolarını okudu.



Daha sonra okunan raporlar ve hesaplar müzakere edildikten sonra yönetim ve denetim kurulları ibra edildi.