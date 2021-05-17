Yıldız Tilbe - Yürü Anca Gidersin sözleri! 'Yürü Anca Gidersin' şarkı sözleri nelerdir?
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Yıldız Tilbe - Yürü Anca Gidersin sözleri! 'Yürü Anca Gidersin' şarkı sözleri nelerdir?

Yıldız Tilbe - Yürü Anca Gidersin sözleri! 'Yürü Anca Gidersin' şarkı sözleri nelerdir?
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Yıldız Tilbe'nin en beğenilen şarkılarından olan Yürü Anca Gidersin şarkısının sözleri merak ediliyor. Peki, Yıldız Tilbe - Yürü Anca Gidersin şarkı sözleri nelerdir? Şarkılar Bizi Söyler programında anılan Yıldız Tilbe'nin şarkıları ve sözleri merak edildi.

Yıldız Tilbe'nin en güzel şarkılarından olan Yürü Anca Gidersin sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

YILDIZ TİLBE - YÜRÜ ANCA GİDERSİN SÖZLERİ

Şimdiki aşklar yalan olmuş ben yine aşık

Bendeki şansın talihi yok yine yazık

Bir yarim var herkesten güzel ama deli

Bir gözü bende öbürü nerde bilmemki

*****

Beni al dediğim zaman almadı

Elveda dediğimde bırakmadı

Aşkımı kafasına göre kullandı

Ah ne kadar acı, yok ki bunun ilacı

*****

Güzel elbiseleri giyip kuşanacağım

Senin önünden geçip sana bakmayacağım

Beni kırdığın gibi, kalbini kıracağım

Beni dinlemedin ya seni duyamayacağım

*****

Yürü anca gidersin

*****

Kalbimi verdim kendimide yetmedi sana

Yıllarımı serdim halı gibi yollarına

Gece gündüz anında her çagırışında

Hep senin yanındaydım yalanmı hatırla

*****

Seni bekleyemem yeter anladım

Aşkımı her zaman hafife aldın

Bende en sonunda kapımı kapattım

Ah dayanamadım, aşktan böyle usandım

*****

Güzel elbiseleri giyip kuşanacağım

Senin önünden geçip sana bakmayacağım

Beni kırdığın gibi, kalbini kıracağım

Beni dinlemedin ya seni duyamayacağım

*****

Güzel elbiseleri giyip kuşanacağım

Eeeeeh eeeh eeeh

*****

Güzel elbiseleri giyip kuşanacağım

Senin önünden geçip sana bakmayacağım

Beni kırdığın gibi, kalbini kıracağım

Beni dinlemedin ya seni duyamayacağım

*****

Yürü anca gidersin

Haber Yorumları
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Yıldız Tilbe - Yürü Anca Gidersin sözleri! 'Yürü Anca Gidersin' şarkı sözleri nelerdir? - Haberler
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