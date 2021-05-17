Yıldız Tilbe - Yürü Anca Gidersin sözleri! 'Yürü Anca Gidersin' şarkı sözleri nelerdir?
Yıldız Tilbe'nin en beğenilen şarkılarından olan Yürü Anca Gidersin şarkısının sözleri merak ediliyor. Peki, Yıldız Tilbe - Yürü Anca Gidersin şarkı sözleri nelerdir? Şarkılar Bizi Söyler programında anılan Yıldız Tilbe'nin şarkıları ve sözleri merak edildi.
Yıldız Tilbe'nin en güzel şarkılarından olan Yürü Anca Gidersin sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
YILDIZ TİLBE - YÜRÜ ANCA GİDERSİN SÖZLERİ
Şimdiki aşklar yalan olmuş ben yine aşık
Bendeki şansın talihi yok yine yazık
Bir yarim var herkesten güzel ama deli
Bir gözü bende öbürü nerde bilmemki
*****
Beni al dediğim zaman almadı
Elveda dediğimde bırakmadı
Aşkımı kafasına göre kullandı
Ah ne kadar acı, yok ki bunun ilacı
*****
Güzel elbiseleri giyip kuşanacağım
Senin önünden geçip sana bakmayacağım
Beni kırdığın gibi, kalbini kıracağım
Beni dinlemedin ya seni duyamayacağım
*****
Yürü anca gidersin
*****
Kalbimi verdim kendimide yetmedi sana
Yıllarımı serdim halı gibi yollarına
Gece gündüz anında her çagırışında
Hep senin yanındaydım yalanmı hatırla
*****
Seni bekleyemem yeter anladım
Aşkımı her zaman hafife aldın
Bende en sonunda kapımı kapattım
Ah dayanamadım, aşktan böyle usandım
*****
Güzel elbiseleri giyip kuşanacağım
Senin önünden geçip sana bakmayacağım
Beni kırdığın gibi, kalbini kıracağım
Beni dinlemedin ya seni duyamayacağım
*****
Güzel elbiseleri giyip kuşanacağım
Eeeeeh eeeh eeeh
*****
Güzel elbiseleri giyip kuşanacağım
Senin önünden geçip sana bakmayacağım
Beni kırdığın gibi, kalbini kıracağım
Beni dinlemedin ya seni duyamayacağım
*****
Yürü anca gidersin