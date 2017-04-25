Yıldız Tilbe'nin Moda İkonu Belli Oldu: Gwen Stefani

Yıldız Tilbe, TV8 ekranlarında yayınlanan moda programı "İşte Benim Stilim"e konuk jüri üyesi olarak katıldı. Jüri koltuğunda oturan Tilbe'nin şıklığı göz kamaştırdı. Özellik taşlı kıyafetiyle ünlü sanatçı tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

İKİ KIYAFET ARASINDA BÜYÜK BENZERLİK

Tesadüf bu ya, ABD'li ünlü rock yıldızı Gwen Stefani, Instagram hesabından, tıpkı Tilbe'nin giydiği kıyafete benzeyen bir kıyafetle çekilen fotoğrafını paylaştı. İki kıyafet arasındaki büyük benzerlik dikkatlerden kaçmadı.