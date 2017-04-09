Yıldız Tilbe'nin 21 Yıl Önceki Halini Görenler Gözlerine İnanamadı
Şimdilerde makyajsız ve uykudan uyanır uyanmaz çektirdiği fotoğraflarıyla gündeme gelen Yıldız Tilbe'nin 21 yıl önceki halini görenler tanımakta güçlük çekti.
Yıldız Tilbe Instagram hesabından 1996 yılında çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Şimdilerde makyajsız ve uykudan uyanır uyanmaz çektirdiği fotoğraflarıyla bilinen ünlü şarkıcının gayet bakımlı halde çektirdiği gençlik fotoğrafını görenler gözlerine inanamadı.
TAKİPÇİLERİ BEĞENİ YAĞMURUNA TUTTU
Tilbe 21 yıl çektirdiği fotoğrafı "96" notuyla paylaştı. Takipçileri ise Tilbe'nin paylaşımının altını beğeni yorumlarıyla doldurdu.
İşte Yıldız Tilbe'nin Instagram paylaşımı:
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