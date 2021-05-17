Yıldız Tilbe - Delikanlım sözleri! 'Delikanlım' şarkı sözleri nelerdir?
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Yıldız Tilbe - Delikanlım sözleri! 'Delikanlım' şarkı sözleri nelerdir?

Yıldız Tilbe - Delikanlım sözleri! 'Delikanlım' şarkı sözleri nelerdir?
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Yıldız Tilbe'nin en beğenilen şarkılarından olan Delikanlım şarkısının sözleri merak ediliyor. Peki, Yıldız Tilbe - Delikanlım şarkı sözleri nelerdir? Şarkılar Bizi Söyler programında anılan Yıldız Tilbe'nin şarkıları ve sözleri merak edildi.

Yıldız Tilbe'nin en güzel şarkılarından olan Delikanlım sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

YILDIZ TİLBE - DELİKANLIM SÖZLERİ

Açılır sonsuz kere yoluna güllerim

Koparıp atsan da solmaz gönlüm nafile

Yokluğun soğuk tenine, susadı tenim

Üşüdüm, yorgan misali seril üstüme

---

Geceler boyu sevişmelerimiz bitmesin

Gölgesi düşsün saçlarına, aşk ateşimin

Sakınıp sakla, güneşim ol, al ısıt beni

Yüzünün sıcak kokusu kalsın ellerimde

---

Kalbim duraksız haykırışlarda

Ne yapsan ayrılamam senden asla

Hafife alma, aşk vurur insana

Bu kadar kolay sanma delikanlım

---

Kalbim duraksız haykırışlarda

Ne yapsan ayrılamam senden asla

Hafife alma, aşk vurur insana

Bu kadar kolay sanma delikanlım

---

Açılır sonsuz kere yoluna güllerim

Koparıp atsan da solmaz gönlüm nafile

Yokluğun soğuk tenine, susadı tenim

Üşüdüm, yorgan misali seril üstüme

---

Geceler boyu sevişmelerimiz bitmesin

Gölgesi düşsün saçlarına aşk ateşimin

Sakınıp sakla, güneşim ol, al ısıt beni

Yüzünün sıcak kokusu kalsın ellerimde

---

Kalbim duraksız haykırışlarda

Ne yapsan ayrılamam senden asla

Hafife alma, aşk vurur insana

Bu kadar kolay sanma delikanlım

---

Kalbim duraksız haykırışlarda

Ne yapsan ayrılamam senden asla

Hafife alma, aşk vurur insana

Bu kadar kolay sanma delikanlım

---

Kalbim duraksız haykırışlarda

Ne yapsan ayrılamam senden asla

Hafife alma, aşk vurur insana

Bu kadar kolay sanma delikanlım

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