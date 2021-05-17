Yıldız Tilbe - Ben Senin Var Ya sözleri! 'Ben Senin Var Ya' şarkı sözleri nelerdir?
Yıldız Tilbe'nin en beğenilen şarkılarından olan Ben Senin Var Ya şarkısının sözleri merak ediliyor. Peki, Yıldız Tilbe - Ben Senin Var Ya şarkı sözleri nelerdir? Şarkılar Bizi Söyler programında anılan Yıldız Tilbe'nin şarkıları ve sözleri merak edildi.
Yıldız Tilbe'nin en güzel şarkılarından olan Ben Senin Var Ya sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
YILDIZ TİLBE - BEN SENİN VAR YA SÖZLERİ
Ne sanıyordun, ayrılmamı, dağılmamı ya da
Ne düşünüyordun hakkımda, günahın boynuna
O onu dedi, bu bunu dedi, sen sustun mu ki?
Bana onları anlatıyorsun, onlara beni
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Bırak bu işleri hadi dostum
O hikayelere ben çok tokum
Benim yolum belli amacım var, umutlarım var
Sende senin taşıdığın art niyetlerin var
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Ben senin var ya, lafınla şekil alamam
Ben senin var ya, halini yadırgayamam
Sen benim var ya, tırnağıma makas bile
Sen benim var ya, ne söylesem nafile
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Bana ne dilersen kendin de fazlasıyla yaşa
Seni seviyorsam sana ne, aşk benim canımda
Ne kadar uzak o kadar iyi, arkadaşça bari
Hiçbir şey problem değil, yine görüşürüz yani
---
Bırak bu işleri hadi dostum
O hikayelere ben çok tokum
Benim yolum belli amacım var, umutlarım var
Sende senin taşıdığın art niyetlerin var
---
Ben senin var ya, lafınla şekil alamam
Ben senin var ya, halini yadırgayamam
Sen benim var ya, tırnağıma makas bile
Sen benim var ya, ne söylesem nafile
---
Ben senin var ya, lafınla şekil alamam
Ben senin var ya, halini yadırgayamam
Sen benim var ya, tırnağıma makas bile
Sen benim var ya, ne söylesem nafile
---
Ben senin var ya, lafınla şekil alamam
Ben senin var ya, halini yadırgayamam
Sen benim var ya, tırnağıma makas bile
Sen benim var ya, ne söylesem nafile