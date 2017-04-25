Yıldız Tilbe, Bahar Candan'ın "Delikanlım" Düetini Kırmadı
İşte Benim Stilim'e konuk olarak gelen Yıldız Tilbe, yarışmacılardan Bahar Candan'ın "Delikanlım" şarkısıyla düet yapma isteğini, "Sen başla ben eşlik edeceğim" diyerek kabul etti.
Kavgaları, ağlamaları ve şarkılarıyla İşte Benim Stilim'e damga vuran Bahar Candan yine gündem olmayı başardı.
"DELİKANLIM" İSTEĞİNİ GERİ ÇEVİRMEDİ
Genç yarışmacı konuk jüri üyesi olan Yıldız Tilbe'yi bulmuşken bu fırsatı kaçırmadı. Candan Yıldız Tilbe ile düet yaptı.
"Belki şarkı söyleriz" diyen Bahar Candan'a Tilbe hangi şarkıyı söylemek istediğini sordu. "Delikanlım" cevabını alan Yıldız Tilbe, önce "sen söyle bakalım, başla bakalım" dedi. Ardından "birlikte söyleyelim mi" teklifi gelince başarılı şarkıcı bu isteği geri çevirmedi ve Bahar Candan ile 'Delikanlım' şarkısını düet yaptı.
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