Yıldız Tilbe, Bahar Candan'ın 'Delikanlım' Düetini Kırmadı

Kavgaları, ağlamaları ve şarkılarıyla İşte Benim Stilim'e damga vuran Bahar Candan yine gündem olmayı başardı.

"DELİKANLIM" İSTEĞİNİ GERİ ÇEVİRMEDİ

Genç yarışmacı konuk jüri üyesi olan Yıldız Tilbe'yi bulmuşken bu fırsatı kaçırmadı. Candan Yıldız Tilbe ile düet yaptı.

"Belki şarkı söyleriz" diyen Bahar Candan'a Tilbe hangi şarkıyı söylemek istediğini sordu. "Delikanlım" cevabını alan Yıldız Tilbe, önce "sen söyle bakalım, başla bakalım" dedi. Ardından "birlikte söyleyelim mi" teklifi gelince başarılı şarkıcı bu isteği geri çevirmedi ve Bahar Candan ile 'Delikanlım' şarkısını düet yaptı.