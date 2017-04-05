Yıldız Tilbe 'Adam Öldürdü' İddialarına Ateş Püskürdü!

Avrupa Müzik Şirketi sahibi Deniz Erdem, Yıldız Tilbe'nin kendisinden aldığı 310 bin dolar karşılığında albüm anlaşması yaptığını iddia edip, Tilbe'nin anlaşmayı bozduğunu ilerisi sürerek, ünlü sanatçının evine haciz gönderdi.

İMZASININ TAKLİT EDİLDİĞİNİ SÖYLEDİ

Haciz gelmesinin ardından Yıldız Tilbe, yaptığı açıklamayla, Avrupa Müzik Şirketi'ne tepki gösterip, aralarında bir albüm anlaşması olmadığını ve söz konusu anlaşmada yer alan imzanın sahte olduğunu iddia etti.

"GEÇMİŞTE BİR İNSANA ÇARPTI, SUÇU VALEYE ATTI"

Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu'nun sunduğu "Duymayan Kalmasın"a telefonla bağlanan Deniz Erdem, Tilbe'nin yalan sözylediğini ve aralarında bir anlaşma olduğunu anlattı. Bu sırada, Tilbe'nin aracıyla bir kişiye çarpıp, suçu valeye attığını iddia etti.

İşte Deniz Erdem'in Tilbe ile ilgili sözleri:

Yıldız Tilbe o kadar masum değil. Geçmişte bir insana çarptı. Sonra bunu ben yapmadım vale yaptı dedi. Sonra da vale de gitti 'ben yapmadım, Yıldız bana para verdi' dedi. Yıldız ilk defa yapmıyor. Yıldız'da alışkanlık bu.

"BEN KİMSEYİ ÖLDÜRMEDİM"

Deniz Erdem'in "Duymayan Kalmasın"da bulunduğu kaza iddiaları karşısında Yıldız Tilbe adeta çılgına döndü. Attığı tweet'lerle Cuma günü basın toplantısı yapacağını ve iddiaları yalanladığını söyledi. Tilbe, "Ben kimseye arabayla çarpıp öldürmedim." dedi.

İşte Yıldız Tilbe'nin tweet'leri:







