Türkiye'nin sayılı besteci ve şarkı sözü yazarlarından Yıldız Tilbe, her çarşamba Masquerade Club İstanbul'da sahne alıyor.



Nisan ayında çıkardığı 17. albümü "Şivesi Sensin Aşkın" ile büyük ses getiren Yıldız Tilbe, Fatih Erkoç'a verdiği "Kardelen" adlı şarkıyı 19 yıl aradan sonra albümüne koydu.



Gerek şarkıları gerekse sahne performanslarıyla milyonları kendine bağlayan Yıldız Tilbe, bu muhteşem gecede en sevilen şarkılarını sizler için seslendiriyor.



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