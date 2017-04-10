Yıldız Teknik Üniversitesinde "Star Bigg" Programı Başladı

Yıldız Teknik Üniversitesinin (YTÜ) TÜBİTAK 1512 "STAR BİGG" programı başladı.



Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, "TÜBİTAK Teknogirişim Sermaye Desteği Programı 2017 Yılı BİGG Çağrısı" açıldı. Bu kapsamda, 20 uygulayıcı kuruluş teknoloji yönü yüksek, yenilik odaklı iş fikirlerini toplamak adına eğitimlerine başladı.



Yoğun ve faydalı bir eğitim programı ile başvuran bütün girişimcilerin eğitilmesini hedefleyen Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (YTÜ TTO), Kuluçka Merkezi'nde sunduğu ücretsiz ofis, yatırımcı görüşmeleri ve prototip atölyesi gibi birçok hizmet ile girişimcilerin "en iyi arkadaşı" rolünü üstlenmeye devam ediyor.



Birinci çağrı dönemi için geçen hafta eğitimlere başlayan STAR BİGG, temel girişimcilik eğitimlerinin yanı sıra "Uygulamalı İş Modeli" eğitimlerini 200'den fazla girişimciye sundu.



Keiretsu ekibinden Melek Yatırımcı ve Keiretsu Forum Türkiye Kurucusu Hulusi Berik, Keiretsu Forum Yönetici Direktörü Can K. Methson'un eğitmenliğini yaptığı etkinlikte, YTÜ TTO Yöneticisi Barkın Arak, YTÜ TTO Girişimcilik ve Kuluçka Ekibi'nden Pelin Oral, Ünal Aslan STAR BİGG süreci ve kuluçka hizmetleri hakkında detaylı bilgi aktardı.



Nisan ayı boyunca devam edecek eğitimlerin ardından en başarılı iş planları TÜBİTAK'a bildirilerek 150 bin TL hibe desteğiyle Yıldız Teknopark Kuluçka Merkez'inde ücretsiz ofis hizmeti ve şirket kurma fırsatı yakalayacak.



Program hakkında detaylı bilgiye "www.starbigg.com" adresinden ulaşılabilir.