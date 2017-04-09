Yıldız Sporcu Balon Kazasında Yaralandı

Kapadokya'da bugün yaşanan balon kazasında, yaralananlar arasında Spor Toto Basketbol Süper Ligi takımlarından TOFAŞ'ın oyuncusu Juan Palacios'un da olduğu öğrenildi.



Nevşehir'de turistleri taşıyan sıcak hava balonunun düşmesi sonucu yaralananlar arasında Spor Toto Basketbol Süper Ligi takımlarından TOFAŞ'ın oyuncusu Juan Palacios'un da olduğu öğrenildi.



Kapadokya bölgesinde Ortahisar beldesi yakınlarında inişe geçtiği sırada elektrik direğine takılarak düşen sıcak hava balonunda kız arkadaşıyla birlikte bulunan Palacios, hafif şekilde yaralandı.



Kazanın ardından hastaneye kaldırılan Kolombiyalı basketbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu, yüzünden yaralanan kız arkadaşının ise tedavisine devam edildiği belirtildi.



Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı.