Yıldız Savaşları Filminin Yıldızı Carrie Fisher Uçakta Kalp Krizi Geçirdi

Yıldız Savaşları (Star Wars) filminin ünlü oyuncusu Carrie Fisher'ın Londra'dan Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Los Angeles kentine giden uçakta kalp krizi geçirdi.



Uçağın alana inmesinin ardından 60 yaşındaki Fisher'ın hastaneye kaldırıldığı ve durumunun ciddi olduğu açıklandı.



United Airlines Havayolları yaptığı açıklamada isim vermeden tepki alınamayan bir yolcularına sağlık çalışanları tarafından müdahale edildiğini kaydetti.



Ünlü oyuncunun kardeşi Todd Fisher, Carrie Fisher'ın yoğun bakım ünitesinde olduğunu kaydederek, durumunun "kararlı" olduğunu söylemek makul olmaz dedi.



Fisher anılarını anlattığı "The Princess Diarist" isimli kitabının anıtım turunda bulunuyordu.



Fisher'le aynı uçakta bulunan sinema sanatçısı Anna Akana, Twitter hesabında, ünlü oyuncunun uçuş sırasında birden nefesinin kesildiğini yazdı.



Don't know how else to process this but Carrie Fisher stopped breathing on the flight home. Hope she's gonna be OK — Anna Akana (@AnnaAkana) 23 Aralık 2016



Yıldız Savaşları'ndaki "Prenses Leyla" rolüyle tanınan Fisher'ın aynı filmde "Chewbacca" rolünü canlandıran Peter Mayhew Twitter'da, "Şu an tüm dualarım arkadaşım ve herkesin favori prensesiyle." iletisini paylaştı.



Thoughts and prayers for our friend and everyone's favorite princess right now.. carrieffisher— Peter Mayhew (TheWookieeRoars) 23 Aralık 2016



Auteur: euronews-tr



Tags: magazin dünyasi Gepost: 24 december 2016