Yıldız Milli Güreşçiler, Avrupa Sınavına Hazırlanıyor

Yıldız Erkek Grekoromen Güreş Milli Takımı, Bosna Hersek'te temmuz ayında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na, Bilecik'in Söğüt ilçesinde yaptığı kampla hazırlanıyor.



Söğüt Spor Salonu'nda çalışmalarını sürdüren milli takımda, 15-17 yaş grubundan 80 sporcu bulunuyor. Günde çift antrenman gerçekleştiren sporcular, teknik ve kuvvet çalışmaları yapıyor.



Milli takımın teknik sorumlusu Serhat Karakoyun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl Gürcistan'daki Dünya Şampiyonası'nda takım halinde üçüncü olduklarını hatırlattı.



Bosna Hersek'teki Avrupa Şampiyonası için bazı sıkletlerde seçmelerin yapıldığını ve 10 sporcuyla organizasyona katılacaklarını belirten Karakoyun, şunları kaydetti:



"Buradaki kampın ardından İzmir'de Yaşar Erkal Zafer Turnuvası'na katılacağız. Turnuvadan sonra tekrar kampa gireceğiz. Söğüt bize uğurlu geliyor. Geçen sene kampımızı burada yapmıştık ve Gürcistan'da dünya şampiyonluğunu kaçırdık. Son 10 saniye kala bir sporcumuz yenildi ve dünya 3'üncüsü olduk. Aramızda çok puan farkı yoktu. Bu sene inşallah dünya şampiyonu olacağız. Çalışmalarımız çok iyi gidiyor, hiçbir sıkıntımız yok. Temmuz sonunda Bosna Hersek'te Avrupa Şampiyonamız var. Eylül ayında da Yunanistan'da Dünya Şampiyonası'na katılacağız. İnşallah orada kaçırdığımız dünya şampiyonluğunu alacağız. Hedefimiz Avrupa Şampiyonu olmak. Madalyaları alıp ülkemize getireceğiz."