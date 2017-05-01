Yıldız Korusu'nda Düğün Sezonu Açıldı

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte evlilik arifesindeki birçok çift düğün fotoğrafı çektirmek için Yıldız Korusu'na akın etti.



Havaların ısınması ile evlilik arifesindeki birçok çift için düğün telaşı başladı. Düğün fotoğrafı çektirmek isteyen çiftler dış çekim için İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Yıldız Korusu'nu tercih etti. Osmanlı padişahı 2'inci Abdülhamid Han döneminde Osmanlı İmparatorluğu'nun ana sarayı olarak kullanılan Yıldız Sarayı'nın bölümlerinden bir tanesi olan Yıldız Korusu doğal güzellikleri ile temiz hava solumak ve fotoğraf çektirmek isteyenlerin uğrak mekanı oluyor. - İSTANBUL