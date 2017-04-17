Yıldız Kız Boksörlerden 4 Yılda 41 Madalya

Yıldız Kız Boks Milli Takımı'nın sorumlu antrenörü Ahmet Çınar, son 4 yılda katıldıkları uluslararası organizasyonlarda Türkiye'ye 41 madalya kazandırdıklarını belirtti.



Ahmet Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2002 yılından itibaren milli takımlarda görev aldığını söyledi.



Yıldız kızlar kategorisinde ilk Türkiye şampiyonasının 2002 yılında yapıldığını aktaran Çınar, Yıldız Kız Boks Milli Takımı'nın uluslararası müsabakalara ise ilk kez 2009'da katıldığını ifade etti.



Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç tarafından 2013'te milli takımın kendisine emanet edildiğini aktaran Çınar, şöyle devam etti:



"Türkiye'de kadın boksu yapılmaya başladıktan kısa süre sonra Çankırı'da boks takımı kurduk. Avrupa ve dünyada derece yapan kadın boksörler çıkardık. Sonra da şimdiki görevimize başladık. Yıldız Kız Boks Milli Takımı olarak Türk Kadın Boks Milli Takımı'nın altyapısını oluşturuyoruz. Burası fabrikanın giriş yeri. Her şey burada başlıyor. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na bizlerin yetiştirdiği, Avrupa'da ve dünyada derece yapmış sporcular gidecek."



Yıldız Kız Milli Takımı'nın 2009-2013 döneminde 30'a yakın madalya kazandığına dikkati çeken Çınar, "Milli takımımız 2013 yılında benim sorumluluğumda katıldığı ilk uluslararası müsabaka olan Avrupa Birliği Şampiyonası'nda 7 madalya aldı. Daha sonra Bulgaristan'da yapılan dünya şampiyonasında 4 madalya kazandık. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na aday gösterilen Busenaz Sürmeneli de burada dünya şampiyonu oldu." diye konuştu.



"8 altın, 12 gümüş, 21 bronz"



Yıldız Kız Milli Takımı'nın son 4 yılda elde ettiği madalyalarla ilgili bilgi veren Çınar, şöyle konuştu:



"2013 yılında Avrupa ve dünya şampiyonalarında 11 madalya elde ettik. 2014'te Avrupa şampiyonasını 6 madalya ile kapattık. 2015'te dünya ve Avrupa şampiyonalarında 13 madalya kazandık. 2016'daki Avrupa şampiyonasında da 11 madalya aldık. Son 4 yılda 8 altın, 12 gümüş, 21 bronz madalya kazanarak dostlarımıza '41 kere maşallah' dedirttik."



Milli boksör Hatice: "Elimizden geleni yapıyoruz"



Milli boksör Hatice Akbaş da AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl 46 kiloda Avrupa şampiyonu olduğunu belirtti.



Boksu çok sevdiğini dile getiren Akbaş, "Boks adeta benim hayatım oldu. Boks takımını geleceğe taşımak için elimizden geleni yapıyoruz. Umarız ileride daha büyük başarılara imza atarız. Yıldız Kız Boks Milli Takımı olarak uyum içinde şampiyonalara hazırlanıyoruz." şeklinde görüş belirtti.