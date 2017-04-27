Yıldız Güreşçiler, İzmir'de Mindere Çıkacak

Güreşte 20. Uluslararası Yıldızlar Mahmut Atalay ve Yaşar Erkan Zafer Turnuvası yarın İzmir'de başlayacak.



Türkiye Güreş Federasyonu tarafından organize edilen turnuvaya 15 ülkeden yaklaşık 400 güreşçinin katılması bekleniyor.



Grekoromen ve serbest stilde kızlarda ve erkeklerde onar sıklette gerçekleşecek organizasyon 30 Nisan Pazar günkü finallerle tamamlanacak.



Turnuvada dereceye giren Türk sporcuları, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı elde edecek.