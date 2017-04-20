- Yıldız grekoromenciler kampa girdi



BİLECİK - Yıldız Erkek Grekoromen Güreş Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası için Bilecik'in Söğüt ilçesinde kampa girdi.

Söğüt Spor Salonu'nda çalışmalarını sürdüren milli takımda, 15-17 yaş grubundan 80 sporcu bulunuyor. Günde çift antrenman yapan sporcular, teknik ve kuvvet çalışmalarıyla şampiyonaya hazırlanıyor.

Yıldız Erkekler Grekoromen Güreş Milli Takımı Teknik Sorumlusu Serhat Karakoyun, Bosna Hersek'te yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'na ve Yunanistan'daki Dünya Şampiyonası'na hazırlandıklarını söyledi.

İlk önce İzmir'de Yaşar Erkan Zafer turnuvasına hazırlandıklarını belirten Karakayun, "İzmir'deki turnuvanın ardından tekrar kampa girerek ilk önce 30 Temmuz'da Bosna Hersek'teki Avrupa Şampiyonası'na ardından eylül ayının son haftasında da Yunanistan'daki Dünya Şampiyonası'na gideceğiz. Çocuklar Türkiye Şampiyonası'na girdi, milli takımı kazandılar. Türkiye'deki ilk 5 sporcuyu aldık. Burada Türkiye'nin her şehrinden sporcular mevcut, çalışıyoruz. Geçen sene Dünya üçüncüsü takım halinde olduk. Bu sene inşallah Dünya Şampiyonu olacağız" dedi.