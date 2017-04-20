Yıldız Futbolcuya Sahada Araba Çarptı!

Brezilya'da oynanan maçta son derece ilginç bir olay yaşandı.



Brezilya Kupası'nda ülkenin en güçlü takımlarından ikisi karşı karşıya geldi. Cruzeiro ile Sao Paulo arasında oynanan maçta Cruzieiro, rakibine 2-1 yenilmesine rağmen ilk karşılaşmadaki 2-0'lık skor avantajıyla bir üst tura yükselmeyi başardı. Mücadelede çok ilginç bir olay meydana geldi.



Mücadelenin 56. dakikasında Cruzeiro'da Manoel sakatlık geçirdi. 27 yaşındaki futbolcu sedye ile saha kenarına taşındı. Devam eden oyunda Cruzeiro'nun tecrübeli futbolcusu Rafael Sobis, taç çizgisi yakınında dengesini kaybedince takım arkadaşının taşındığı arac kendisine çarptı.



İlginç pozisyonun ardından Sobis'in bir sakatlık yaşamaması izleyenleri sevindirdi. Rafael Sobis, talihsiz olayın ardından karşılaşmaya devam edebildi.