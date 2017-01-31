Yıldız Futbolcunun Menajerinden Galatasaray İtirafı!

Galatasaray'ın ilgilendiği Vincent Janssen'in menajeri, oyuncusunun transferi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Hollandalı oyuncunun menajeri transfer isteğini doğruladı ve ekledi, ''Oyuncum Tottenham'da kalacak!''

ESPN'e konuşan Vincent Janssen'in menajeri Louis Laros, ''Kesinlikle olmaz! Janssen, Galatasaray'a gitmiyor. Onlar istiyor olabilir ama oyuncum Tottenham'dan ayrılmayacak. Hiçbir yere gitmiyor." ifadelerini kullandı.

Jan Olde Riekerink'in isteğiyle Hollandalı oyuncuyu transfer etmek için girişimlerde bulunan Galatasaray, transferi noktalayamamıştı.

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Tottenham formasıyla ligde bu sezon 15 maça çıkan Janssen, 1 gol 1 asistlik bir performans sergiledi.

Kaynak: Goal.com



