Yıldız Futbolcudan 3 Yıllık İmza

Osmanlıspor, 17 gol ve 5 asistle muhteşem bir sezon geçiren Serdar Gürler ile yeni sezon için 3 yıllık anlaşma sağladı.



Süper Lig'in bu sezon en formda isimlerinden biri olan ve performansı ile A Milli Takım'a kadar yükselen Serdar Gürler yeni sezonda Osmanlıspor forması giyecek.



Osmanlıspor sezon bitmeden elini çabuk tuttu ve Serdar Gürler ile 3 yıllık protokol yaptı. Protokol sayesinde 25 yaşındaki futbolcunun başka takımlara imza atması önlenmiş oldu.



Son oynanan Kayserispor maçında 2 gol atarak takımına galibiyeti getiren Serdar Gürler Süper Lig'de bu sezon gol sayısını 13'e çıkartı. Serdar'ın ayrıca Türkiye Kupası'nda da 4 golü bulunuyor.



Fransa'da yetişti!



Fransa'nın Sochaux kulübünde profesyonel olan hücumcu orta saha Türkiye'de ilk olarak Elazığspor forması giydi. Elazığ'dan Trabzonspor'a transfer olan Serdar burada beklenenin altında kalınca Kayseri Erciyes ve Gençlerbirliği'ne kiralanmıştı.



Özellikle bu sezon oynadığı futbolla bir çok takımın transfer listesine giren Serdar Gürler'ın Gençlerbirliği ile sezon sonunda sözleşmesi bitiyordu.