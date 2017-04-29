- Yıldız futbolcu kuaför oldu

Erkan Zengin kuaför oldu kahkahalar havada uçuştu



ESKİŞEHİR - Eskişehirspor'un kaptanı Erkan Zengin bir kuaför salonunda sakal tıraşı yaptı, kahkahalar havada uçuştu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un kaptanı Erkan Zengin, Eskişehir'de bir kuaför salonunda eline aldığı tıraş makinesi ile arkadaşının sakallarını kesti. Türk asıllı İsveçli futbolcu, kuaförde yaptığı hareketlerde orada bulunanları kahkahaya boğdu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Erkan'ın eline aldığı tıraş makinesi ile dikkatle arkadaşının sakallarını kestiği görülüyor.