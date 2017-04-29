Eskişehirli Erkan Zengin Kuaförlük Yapınca Sosyal Medyanın Diline Düştü

Eskişehirspor'un kaptanı Erkan Zengin bir kuaför salonunda sakal tıraşı yaptı, kahkahalar havada uçuştu.

KUAFÖRLÜK YAPINCA HERKESİ KENDİNE GÜLDÜRDÜ

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un kaptanı Erkan Zengin, Eskişehir'de bir kuaför salonunda eline aldığı tıraş makinesi ile arkadaşının sakallarını kesti. Türk asıllı İsveçli futbolcu, kuaförde yaptığı hareketlerde orada bulunanları kahkahaya boğdu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Erkan'ın eline aldığı tıraş makinesi ile dikkatle arkadaşının sakallarını kestiği görülüyor.