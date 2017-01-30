Yıldız Futbolcu, Kendi Taraftarına Küfür Etti!

Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo, kendi taraftarına küfür etti. La Liga'nın 20. haftasında Real Madrid'in Real Sociedad'ı 3-0 yendiği maçta, Cristiano Ronaldo kendi taraftarına tepki gösterdi.

Mücadelenin 23. dakikasında bir pozisyonda topu kötü kontrol eden Cristiano Ronaldo, tribünlerde oturan bir kesim taraftar tarafından ıslıklandı. Cristiano Ronaldo'nun bu tepki sonrası sözleri kameralara yakalandı. Portekizli yıldızın tribünlere doğru bakara küfür ettiği ortaya çıktı.

Yıldız oyuncunun Portekizce ''O.... çocukları, defolun gidin'' ifadelerini kullandığı belirtildi.

Real Madrid - Real Sociedad'ı 3-0 yenerken, goller Kovacic, Cristiano Ronaldo ve Morata'dan geldi.

Kaynak: Sporx