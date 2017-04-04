Yıldız Futbolcu Galatasaray Yolcusu

Hollandalı oyuncuya, verilen paranın Nasri'ye aktarılması durumunda Fransız yıldızın Türkiye'ye gideceği, Manchester City'nin de bu transfere onay verme ihtimalinin yüksek olduğu iddia edildi.



Gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak isteyen Dursun Özbek ve yönetimi Fransız oyuncu Samir Nasri'yi yakın takibe aldığı öğrenildi. Hollandalı yıldız Wesley Sniejder'in takımdan gönderileceği ve yıldız oyuncuya verilen paranın Nasri'ye aktarılacağı belirtildi. Sezon başında adı Beşiktaş'la anılan Nasri'nin Sevilla'da mutlu olmadığı ve Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıtığı gelen bilgiler arasında.



Bu sezon La Liga'da Sevilla formasıyla 20 lig maçına çıkan 29 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu bu maçlarda 2 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi. Orta sahada 10 numara pozisyonunda görev yapan 1.75 boyundaki oyuncu Fransa A Milli Takımı formasıyla 34 maça çıktı ve 5 gol kaydetti.



