Yıldız Futbolcu Galatasaray'a 'Evet' Dedi...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, eski gözdesi Lucas Levia'yı yeniden gündemine aldı. Sarı kırmızılı takımın geçen sezonda kadrosuna katmak istediği başarılı futbolcu, Galatasaray'ın teklifini kabul etti.



Galatasaray Lucas Levia'yı transfer edecek mi?



Sezon sonunda kontratı sona erecek olan ve İngiliz kulübünün de kontratını uzatmayacağı futbolcu, Galatasaray'ın teklifine olumlu yanıt verdi. Ancak Lucas Leiva, Galatasaray Kulübünden astronomik bir yıllık ücret talep etti. Leiva, sarı kırmızılı kulüpten yıllık 4 milyon Euro garanti ücret istedi.



30 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun 4 milyon euroluk maliyeti ise Galatasaray yönetimi tarafından çok fazla bulundu. Sarı kırmızılılar, Lucas Leiva'ya 2.8 milyon euroluk teklif sunarken Brezilyalı futbolcunun yanıtına göre transferde şekillenecek.



Lucas Leiva kimdir? Lucas Leiva transfermarkt



30 yaşındaki Brezilyalı defansif orta saha oyuncusu 1.79 boyunda ve 74 kilo ağırlığında. 2007 temmuz ayında Gremio'dan Liverpool'a 6 milyon Sterlin bonservis bedeli karşılığı transfer oldu. 10 sezondur formasını giydiği Liverpool'da 338 resmi maçta 7 gol atarken, Brezilya Ulusal Takımı formasını da 22 kez giydi.



Sezon sonunda Liverpool ile sözleşmesi sona erecek olan Lucas Leiva'nın transfermarkt verilerine göre mevcut piyasa değeri 8 milyon Euro. FutbolArena