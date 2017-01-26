Yıldız Futbolcu Duyurdu: Galatasaray Beni İstedi

Golcü transferi için dünyanın birçok noktasında arayışlarda bulunan Galatasaray'ın Kolombiya'nın genç yeteneği Harold Preciado'yu istediği iddia edilirken, oyuncudan açıklama geldi.

Deportivo Cali'de oynayan 22 yaşındaki Harold Preciado, Galatasaray'dan teklif aldığını ancak resmi bir durumun olmadığını aktardı.

Ülkesinde bir radyoya konuşan Preciado, "National'ın bir teklifi var. Galatasaray'dan bir yazı geldi ancak bazı sorunlardan dolayı gerçekleşmedi. Çin'den de teklifler bulunuyor. Tüm bunlara rağmen resmi bir şeyin olmadığını söyleyebilirim" dedi.

Çin Ligi'nin ilerleyen yıllarda daha da gelişeceğini aktaran golcü futbolcu, "Çin Ligi birkaç sene içerisinde daha rekabetçi olacak. Bunun Çin'e gideceğim diye söylemiyorum, orayla bir sözleşme imzalamadım. Eğer hayalim olan Avrupa'da futbol oynama şansı bulamazsam Cali'de görevimi sürdürebirim" açıklamasını yaptı

Kolombiya basını, Çinlilerden 6 milyon euro seviyesinde bir teklifin geldiğini yazarken, transferde önümüzdeki saatlerde hareketlilik yaşanabileceğini duyurdu

Lukas Podolski'nin durumuna göre bir forvet transfer düşünen ancak şartları zorlamaması durumunda alternatif isimleri de değerlendiren Galalatasaray'ın gündemine Kolombiya'nın genç yeteneği Harold Preciado gelmişti.

Kolombiya basını, geçtiğimiz hafta Galatasaray'ın Harold Preciado transferini noktaladığını iddia etmiş ve ufak detayların tamamlanmasının ardından oyuncunun İstanbul'a geleceğini yazmıştı.

BAŞKAN AÇIKLADI: "NACIONAL'E VERMEDİK"

Konu hakkında Deportivo Cali'nin Başkanı Álvaro Martínez'den de bir açıklama yapıldı. Galatasaray'ın yanı sıra Atletico Nacional ve Malaga'nın da yakından takip ettiği 22 yaşındaki golcüleri için konuşan Martinez, "Atletico Nacional'ın teklifi çok yetersizdi. Yeni bir teklif daha yaparlarsa analiz ederiz. Preciado transferi için önümüzdeki hafta Salı günü son gün, ona göre bir karar vereceğiz" ifadelerini kullandı

Santrafor, forvet arkası ve sol kanat olarak oynayan 1.82 boyundajki Harold Preciado, bu sezon Kolombiya 1. Ligi'nde oynadığı 23 maçta 15 gol atıp 2 asist yaptı. Sporx