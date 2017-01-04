Yıldız Futbolcu Dünyaya Rezil Oldu!

Napoli'den rekor bonservis bedeliyle Juventus'un yolunu tutan Arjantinli golcü Gonzalo Higuain'in göbekli halleri alay konusu olmaya devam ediyor.

Kilolu olmadığını ispat etmek için spor salonunda üstsüz bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Higuain bir kez daha taraftarların diline düştü. Fotoğrafıyla oynayan ve kendisini göbeksiz gösteren Higuain'in bu hilesi kısa sürede ortaya çıktı. Özellikle salondaki parkelerin dalgalanmış hali fotoğrafla oynandığının en büyük kanıtı oldu.

İşte Higuain'in o görüntüsü;