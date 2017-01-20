Yıldız Erkek Basketbolde Buhara Ortaokulu Adana Birincisi

Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği "Okullar arası Yıldız Erkekler Basketbol İl Birinciliği" tamamlandı. Buhara Ortaokulu il birincisi oldu.



Menderes Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve 15 gün süren "Okullar arası Yıldız Erkekler Basketbol Müsabakaları"na 26 okul katıldı.



Yapılan müsabakalar sonunda Buhara Ortaokulu birinci, Özel Başkent Ortaokulu ikinci, Özel Gündoğdu Okulları üçüncü ve Bahçeşehir Ortaokulu dördüncü oldu.



Karşılaşmalar sonundan dereceye giren sporculara madalya ve kupalarını Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor Şube Müdürü Halit Yılmazel, Spor Servisi Şefi Hanifi Altun, Adana Gençlik Spor Kulübü Başkanı Ahmet Bozan, Okul Sporları Sorumlusu Ramazan Bahadır ile beden eğitimi öğretmenleri verdi. - ADANA