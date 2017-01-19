Yıldız'dan Aa'ya Ziyaret

Sivas Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Seyit Yıldız, AA'nın Sivas Bürosu'nu ziyaret etti.



Yıldız, ziyarette çalışmaları ve projeleri hakkında bilgiler verdi.



Arıcılık ve küçükbaş hayvancılıkla ilgili projeleri olduğunu belirten Yıldız, çiftçilere bilinçli tarım ve hayvancılık yapmalarını tavsiye etti.



Sivas'ın önemli bir coğrafyaya sahip olduğunu dile getiren Yıldız, "Tarım ve hayvancılık Sivas için çok önemli bir konu. Biz de bu konuda önemli çalışmalar yapmaya gayret ediyoruz. Çalışmalarımızın tanıtılması noktasında da basından destek bekliyoruz." diye konuştu.



Tarım sigortasının önemine değinen Yıldız, çiftçilere ve hayvan yetiştiricilerine mutlaka sigorta yaptırmalarını önerdi.



AA Sivas Büro Sorumlusu Önder Felek de Yıldız'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.