Yıldız Dağı'nda Kayak Yarışması Yapılacak

Cumhuriyet Üniversitesinin (CÜ), Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezinde kayak yarışması düzenleyeceği bildirildi.



CÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, rektörlük tarafından yapılacak "Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlük Kayak Yarışları" Pazar günü gerçekleştirilecek.



Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde yapılacak yarışmalara, üniversitenin akademisyen ve idari personeli, öğrencilerin yanı sıra vatandaşlarda katılabilecek.



Yarışmalara katılmak isteyenlerin yarışmanın yapılacağı Pazar günü saat 11.00'a kadar Yıldızdağı Kış Sporları Turizm Merkezinde oluşturulacak masalara müracaat ederek kayıtlarını yaptırabilecek.



Yarışmalarda dereceye girenlere madalya ve hediye verilecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, yarışmalara bu yıl hem sporcular, hem de halkın katılımının daha fazla olması için bir takım tanıtım faaliyetleri yaptıklarını belirtti.



Vatandaşları yarışmalara katılmaya davet eden Yıldız, "Ülkemizin önemli kayak merkezleri arasında yer alan, ilimizde kayak sporu kültürünün oluşmasında önemli bir yere sahip Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezinde yapılacak yarışmalara üniversitemizdeki akademisyen ve idari personellerimiz, öğrencilerimizin yanı sıra özellikle halkımızın da yarışmacı olarak yoğun bir şekilde katılımlarını bekliyoruz." ifadesini kullandı.



Yıldız, yarışmaya katkısından dolayı Sivas Valisi Davut Gül'e, Belediye Başkanı Sami Aydın'a, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine ve emeği geçenlere teşekkür etti.