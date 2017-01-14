Yıldız Dağı'nda Kar Kalınlığı 1 Metreyi Geçti

Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı.



Kayak ve kış turizmin önemli merkezlerinden biri haline gelmeye başlayan Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde kar kalınlığı kayak pistlerinde 1 metreye ulaştı. 2 bin 552 metre zirveye sahip olan kayak merkezinin zirvesinde yoğun kar yağışı ve tipi etkili olurken, buralarda kar kalınlığı 2 metreyi geçti. Şehir merkezine 58 kilometre uzaklıkta bulunan kayak merkezinde etkili olan yağışın ardından kar ezme aracıyla pistler kayak yapmaya hazır hale getirildi.



Kayak merkezinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. - SİVAS