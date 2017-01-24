Yıldırımlı Yüzücülerden 32 Madalya

Yıldırım Belediyesi Spor Kulübü yüzme takımı, Anadolu Yıldızlar Ligi il seçmelerinde 32 madalya kazandı.



Atıcılar Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi il seçmelerine 19 sporcuyla katılan Yıldırım Belediyespor, 32 madalya kazandı. Yarışlara katılan bin 61 sporcu arasında 12 altın, 8 gümüş ve 12 bronz kazanan Yıldırımlı sporcular elde ettikleri derecelerle organizasyonu başarıyla tamamladı. Elde edilen dereceler neticesinde Yıldırım Belediyespor yüzme takımından 11 sporcu, 4-5 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye çeyrek final yarışlarında Bursa'yı temsil etme hakkı kazandı.



Yüzücüleri elde ettikleri başarılardan dolayı tebrik eden Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Amatör sporlardaki desteğimizin karşılığını kupa ve madalyalarla toplamaya devam ediyoruz. İlçemizin adını her organizasyonda duyuran amatör branşlarımızdaki sporcularımıza desteğimizi sürdüreceğiz" diye konuştu. - BURSA