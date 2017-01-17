Yıldırımlı Raketler Madalyaları Topladı

Spora yaptığı yatırımlarla ilçedeki sportif başarı çıtasını her geçen gün yükselten Yıldırım Belediyesi, tenis branşında yerel organizasyonlardaki şampiyonluklarına yenilerini ekledi. Ertuğrul Sağlam Tenis Kortlarında yapılan '8 Yaş Bursa Tekler Tenis Turnuvası'na katılan İlmeray Masat şampiyon olurken, erkeklerde Nuh Mete Düzgün ise 3'üncülük kürsüsünün sahibi oldu.

Organizasyon sonunda 217 tenisçinin arasına ilk 12'de 4 sporcuyla yer alan Yıldırım Belediyespor, gösterdiği başarıyla il şampiyonasına damga vurdu. Yıldırımlı sporcuların elde ettikleri başarıdan dolayı kutlayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, sporun her branşında madalyaları toplamaya devam ettiklerini söyledi. İlçe genelinde genç nüfusun spora teşvik etmeyi sürdüreceklerini de aktaran Başkan Edebali, "Çocuklarımızın kazandığı başarılar, hem genç nüfusumuzun spora olan ilgisini artırıyor hem de spora yaptığımız yatırımların karşılığını alma noktasında bizi mutlu ediyor. 250 bini aşkın genç nüfusuyla yüksek bir potansiyele sahip ilçemizde spora olan yatırımlarımızı artırarak yeni şampiyonlukları Yıldırım'a kazandırmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

