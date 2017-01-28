Yıldırımlı Miniklerin Tiyatro Keyfi Sürüyor

Yıldırım Belediyesi, 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılı ilk döneminin tamamlanmasıyla öğrencilere tatilde tiyatro dolu günler yaşatıyor.

Yıldırımlı miniklerin büyük coşkuyla süren 'Çocuk Tiyatroları Festivali'nde ücretsiz gösterilen oyunlar büyük ilgi görüyor. Festival kapsamında Barış Manço Kültür Merkezi'nde sahnelenen Küçük Prens ve Winnie the Pooh adlı oyunlar çocukların büyük beğenisini kazandı.

Tiyatro Tempo tarafından gösterilen Küçük Prens oyununda Küçük Prens ve gezginin başından geçen maceralar eğlenceli bir şekilde izleyenlere aktarıldı. Winny, küçük korkak Piglet, zıp zıp kaplan Tigger, bahçıvan titiz tavşan ve uyuşuk Eeyore'un birbirinden sevimli ve masum hikayeleri üzerine kuruludur. Winnie the Pooh oyununda ise ayı Winny, küçük korkak Piglet, zıp zıp kaplan Tigger, bahçıvan titiz tavşan ve uyuşuk Eeyore'un birbirinden sevimli ve masum hikayeleri anlatıldı. İnteraktif yapılarıyla ilgi çeken oyunlar salonu dolduran minik sanat severler tarafından ilgiyle takip edildi.